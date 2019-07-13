Son Dakika Haberleri: AFAD SEN'den '15 Temmuz' mesajı
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AFAD SEN'den '15 Temmuz' mesajı

3 saat önce

Türkiye Afad Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AFAD SEN'den '15 Temmuz' mesajı, System.String[]
Türkiye Afad Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un aziz milletin iradesini darbecilere teslim etmediği günün adı olduğunu belirten Başkan Çelik, "Üniformalı teröristler, milletin kendisine emanet ettiği silahları millete doğrultmuş, Türkiye'nin parçalanması için her yolu denemiştir. 15 Temmuz gecesinde halkımız vatanına, bağımsızlığına, demokrasiye, milli iradesine ve bayrağına sahip çıkışmıştır. 15 Temmuz, topyekun din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanan insanların vatan hainlerine karşı sonuna kadar direnişini temsil ettiği bir gündür. Ülkemizi parçalamaya dönük bu çirkin saldırı, aziz milletimizin onurlu duruşuyla bir milli direniş destanı haline gelmiştir. Meydanlara çıkan milyonlarca vatan evladı, tarihin akışını değiştiren bir karara imza atmıştır. Bu karar, Anadolu topraklarında milli iradenin ebediyet kazanmasıdır. Eğer hala gök kubbenin altında ezanları duyup ay yıldızlı bayrağın gölgesinde adımlarımızı atıyorsak, bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. 15 Temmuz'da canını korkmadan ortaya atan şehit ve gazilerimize şükran borcumuz vardır. Israrla ve inançla bir kez daha buradan da belirtmek isterim ki, al bayrağımızı semalarda, imanımızı salalarda, birliğimizi bu kutsal vatanda sonsuza dek daim kılacağız. Şehitlerimizi, gazilerimizi buradan bir kez daha şükranla yad ediyorum. Emanetlerine halel getirmeyeceğiz. Allah'ın izni ile 2023'lere, 2071'lere kararlı ve emin adımlarla yürüyeceğiz. İman ve azimle dolu milletimiz, bu kutlu yürüyüşünü şahlanarak devam ettirecektir. İnancımız, imanımız, kararlılığımız ve güvenimiz tamdır. 15 Temmuz'da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Allah bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi. - MUŞ
Türkiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
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