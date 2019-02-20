Son Dakika Haberleri: Afad'tan Zorlu Kış Şartlarında Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Afad'tan Zorlu Kış Şartlarında Gerçeği Aratmayan Tatbikat

19 dakika önce

Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, zorlu kış şartları altında gerçeği aratmayan 'Doğada Arama/Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi.

Afad'tan Zorlu Kış Şartlarında Gerçeği Aratmayan Tatbikat, System.String[]
Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri, zorlu kış şartları altında gerçeği aratmayan 'Doğada Arama/Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD ekiplerinin olumsuz hava koşullarında oluşabilecek afet ve acil durumlara karşı programlar kapsamında eğitim ve tatbikatlara devam ediyor. Bu kapsamda AFAD ekipleri Sapanca ilçesi Dibektaş Mahallesinde kış şartlarında 'Doğada Arama/Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta, 46 AFAD personeli ve 6 araç katıldı. Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta; arama kurtarma ekiplerine, Sapanca Dibektaş Mahallesi mevkiinde bir vatandaşın mantar toplamak için çıktığı ve bir daha haber alınamadığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay bölgesine AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 46 arama kurtarma personeli 3 farklı noktada kaybolan kazazede için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatarak, vatandaşın ormanlık alanda düşerek mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler kurdukları makaralı sistem ile kazazedeyi, zorlu kış şartları ve eğimli ormanlık alanından sedye yardımıyla yukarıya doğru çekerek yaralı şekilde sağlık ekiplerine teslim etti.

Gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin, olası kayıp olaylarına karşı koordine olma, hızlı ve etkin müdahale edebilme, kayıp olaylarına karşı bilgi, beceri ve kapasitesini geliştirmek, arama kurtarma çalışmalarındaki eksiklik, aksaklıklarını görmek ve olası afet ve acil durumlara karşı devamlı hazırlıklı olmaları amaçlandı. Tatbikat, kazazedeye ulaşılması sonucunda başarılı bir şekilde sona erdi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

AFAD, Güncel
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