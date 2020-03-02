AFAD teçhizatlarını sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD teçhizatlarını sergiledi - Son Dakika

AFAD teçhizatlarını sergiledi

6 saat önce

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kurumun kullandığı araç gereçlerin tanıtımı için sergi açtı.

AFAD teçhizatlarını sergiledi, System.String[]

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kurumun kullandığı araç gereçlerin tanıtımı için sergi açtı.


AFAD'ın deprem, sel, çığ ve heyelan gibi afetlerin yanı sıra toplumsal olaylarda da rol aldığının bilinci için 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan sergiyi Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ziyaretçilere AFAD'ın olaylardaki etkin rolleri ve araç gereçlerin kullanımları hakkında bilgi verildi. Toplumun afetlere ve AFAD'a karşı bilinçlendirilmesi açısından açılan sergide, su altı-su üstü, enkaz, kuyu kurtarma, KBNR, dağ arama ve sel baskınına yönelik tüm malzemeler tanıtıldı.


Açılan sergi hakkında bilgi veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, "1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla burada bir sergi açtık. Genellikle arama-kurtarma malzemelerimiz ve lojistik destek malzemelerimizi buraya getirdik. Arama-kurtarmanın her alanında kullandığımız, yani su altı-su üstü, enkaz, kuyu kurtarma, KBNR, dağ arama ve sel baskınına yönelik tüm malzemelerimizi buraya getirdik. Burada hem araçlarımızı, hem malzemelerimizi teşhir ediyoruz. Buradaki amacımız herhangi bir afet olduğunda veya acil durumda bizim kanunlarca verilmiş görevlerimizi yapmamızda yardımcı olan araç gereçlerimizi burada sergiliyoruz ve vatandaşlarımızı AFAD'a karşı bilinçlendiriyoruz. Bu hususta AFAD'ın tanınmasını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın olaylarda ulaşabileceği bir kurumun olduğunu bilinçaltına yer ediyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD teçhizatlarını sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]