Afar'da Trafik Kazası: 22 Göçmen Hayatını Kaybetti

07.01.2026 11:14
Etiyopya'nın Afar bölgesinde göçmenleri taşıyan kamyon devrildi, 22 ölü, 65 yaralı var.

ADDİS ABABA, 7 Ocak (Xinhua) -- Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 22 Etiyopyalı göçmen hayatını kaybetti, yaklaşık 65 göçmen de yaralandı.

Afar Bölge Yönetimi İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada kazanın salı günü şafak vakti göçmenlerin bulunduğu bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

Çevredeki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınan yaralıların birçoğunun kritik durumda olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Kamyon, göçmenlerle doluydu. Yasadışı aracıların kandırdığı bu göçmenler, gidecekleri yoldaki tehlikelerin farkında değildi" ifadelerine yer verildi.

Son yıllarda kendilerini çaresiz hisseden Etiyopyalı göçmenler, Cibuti üzerinden Kızıldeniz'i geçerek Yemen yoluyla Ortadoğu'ya ulaşmaya çalışıyor. Bu göçmenlerin çoğunun nihai hedefinin iş bulma umuduyla Suudi Arabistan'a gitmek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua

