AfD'ye Karşı Seçim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AfD'ye Karşı Seçim Çağrısı

21.01.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macit Karaahmetoğlu, Türk kökenli seçmenleri AfD'ye karşı sandığa gitmeye çağırdı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişine dikkat çekerek, Türk kökenli seçmenlere demokrasiye sahip çıkma ve seçimlerde sandığa gitme çağrısında bulundu.

AfD'nin güç kazanmasının yalnızca göçmenler için değil, Almanya'nın insan hakları, hukuk devleti ve demokratik değerleri açısından da ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Karaahmetoğlu, dünyadaki son gelişmelerin aşırı sağın ne kadar somut bir tehlike haline geldiğini gösterdiğini söyledi.

Karaahmetoğlu, ABD'de eski Başkan Donald Trump döneminde "illegal göçmen avı" adı altında başlatılan uygulamaları hatırlatarak, bu sürecin zamanla yıllardır yasal olarak ülkede yaşayan göçmenleri ve hatta ABD vatandaşlarını dahi hedef aldığını vurguladı. Temel hukuki hakların hiçe sayıldığını belirten Karaahmetoğlu, "Bu örnekler, aşırı sağ söylemin iktidara geldiğinde nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Uluslararası hukuk normlarını dahi görmezden gelen bu yaklaşım, benzer ideolojilerin Almanya'da güçlenmesi halinde bu ülkede yaşayan herkes için ciddi bir tehdit oluşturur" dedi.

Gelişmelere sessiz kalınamayacağını ifade eden Karaahmetoğlu, Türk kökenli vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Tüm Türk kökenli vatandaşları oy kullanma haklarını kullanmaya, sandığa gitmeye, ailelerini, arkadaşlarını ve çevrelerini de sandığa gitmeleri için teşvik etmeye çağırıyoruz. Demokrasi, eşitlik ve özgürlükten yana olan partilere oy vererek aşırı sağın yükselişine karşı net bir duruş sergilenmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AfD'ye Karşı Seçim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:47:48. #7.11#
SON DAKİKA: AfD'ye Karşı Seçim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.