Afet Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Afet Hazırlıkları Devam Ediyor

25.01.2026 16:26
İçişleri Bakanlığı, AFAD koordinasyonunda afet ve acil durumlara yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından, afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önlem ve müdahale çalışmaları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, karla mücadele, hazırlık ve tedbir çalışmalarının meteorolojik uyarı verilen illerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Afet ve acil durumlara ilişkin hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği, iletişim ve koordinasyon içerisinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik imkanlar aracılığıyla elde edilen hava tahminlerine ilişkin veriler ve beklenen hava şartları AFAD Başkanlığımız ile paylaşılmakta, değerlendirilen bahse konu veriler neticesinde yapılan hazırlıklar ile meteorolojik hadiselerin afete dönüşmesinin önüne geçilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik olayların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların planlandığı ve hayata geçirildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda, ilgili kurumlara meteorolojik tehlikelere karşı tedbirlerin alınması, vatandaşlara ise dikkatli olmaları yönünde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, olağanüstü hava şartları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara gerekli desteğin sağlandığı, ihtiyaç duyulan tüm çalışmaların ilgili kurumlar ve ekiplerle ivedilikle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Hava Durumu, Güncel, Çevre, AFAD, Son Dakika

