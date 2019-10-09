Kırklareli'nde "Afet Müdahale Planı Tatbikatı" yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, koordinasyon birimleri sorumlulukları tanımlanarak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planı oluşturuldu.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, kentin olası afet ve acil durumlara hazır hale getirildiğini belirtti.

Afet durumunda tüm kurumların anında toplanması ve müdahale edebilme reaksiyonunu ölçmek amacıyla tatbikatın yapıldığını ifade eden Bilgin, tatbikatta afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimleri oluşturulduğunu söyledi.

Tatbikata, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Vali Yardımcısı Vekili Emre Öztürk, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Belediye Başkan Vekili Burcu Özel ile kurum müdürleri katıldı.