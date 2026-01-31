Afet Yasası Sempozyumu: Erken Seçim Engeli - Son Dakika
Afet Yasası Sempozyumu: Erken Seçim Engeli

31.01.2026 14:25
İstanbul Barosu Başkanı, deprem sonrası afeti yönetmek için hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e sunulamadığını açıkladı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL)- 6 Şubat depreminin üçüncü yılı nedeniyle düzenlenen "Depremin 3. Yılında Adalet ve Cezasızlık" konulu sempozyumda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye Afet Yönetimi Kanun Önerisi hazırladıklarını ancak seçimlerin erkene alınması ve seçim havasına girilmesi nedeniyle kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'na getirilemediğini söyledi. Kaboğlu, "Biz eğer bu kadar büyük kayıplar karşısında yine de böyle kısır siyasal çekişmelerle günlerimizi geçiriyorsak o zaman gelecek büyük depremlere şimdiden buyurun gelin bizi öldürün biçiminde davetiye çıkarıyoruz demektir. " dedi.

İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle "Depremin 3. Yılında Adalet ve Cezasızlık" konulu sempozyum düzenledi.

"6 Şubat depreminin ardından Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifini hazırladık"

İstanbul Barosu Konferans salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kaboğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi'ni hazırlanmasına öncülük ettiğini belirterek, "Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği ve Türk Ceza Hukuku Derneği'nin katkısıyla Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifini hazırladık. Amacımız bu teklifin hemen sıcağı sıcağına  Mecliste görüşülmesi ve kanunlaştırılmasıydı. Çünkü deprem 6 Şubat'ta olmuştu, seçimler 14 Haziran'da, zaman vardı ve gerçekten çok hızlı davrandık.  Afetlere ve ölümlere kader ve kaçınılmaz son gözüyle bakan yaklaşıma karşı bu teklifimiz, bilimin, kamusal dayanışmanın, şeffaf ve denetlenebilir bir bağış ve yardım sürecinin anahtarıdır. Teklifimiz afete hazırlık ve afet anında, afet sonrası süreçlerde yine siyasi saiklerle ters düz edilmiş olan yerel yönetim-merkezi yönetim iş birliğini yeniden kurmayı öngörmekte, afetler karşısında kamu ile özel sektörün bilgi alışverişini temel saymaktadır. Meclisin afet yönetim sürecinde her aşamada dahil olduğu bir mekanizmayla kurumların her birinin afet yönetiminde hangi görevi üstleneceğini bildiği liyakate odaklı bir zemin yaratmaktadır." dedi.

"AFAD başkanına neden geç kaldıklarını sordum. 'İstanbul'da sis nedeniyle uçak kalkmadığı için' dedi"

Konuşmasında AFAD'a yaptığı ziyaretten de bahseden Kaboğlu, "AFAD Başkanına neden geç kaldıklarını sordum. 'İstanbul'da sis nedeniyle uçak kalkmadığı için' dedi. Düşünebiliyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kocaman bölgesi beton yığını altında kalmış ve Ankara, İstanbul üzerinden bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Onları kurtarmak için Ankara'nın gitmesine ne gerek var? Orada güçlerimiz yok mu? Orada inisiyatif yok mu? İşte bütün bunları, kolektif katılımcı bir yöntemle bu deneyimleri nasıl yansıtırız diye çok çaba gösterdik. Hakkari'de bir deprem oluyor, Artvin'de deprem oluyor ne olacak? Ankara giderse ancak... Böyle bir şey olabilir mi? O zaman ne için askeri gücümüz var orada anında müdahale etmeyecekse. Bunlar gerçekten bizim ortak belleğimiz. Bu bellek asla unutulmamalı." diye konuştu.

"Erken seçim havasına girildiği için kanun teklifimiz Meclis Genel Kurulu'na getirilemedi"

Kaboğlu, seçimlerin erkene alınması ve seçim havasına girilmesi nedeniyle Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'na getirilemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz öyle bir planlama yaptık ki 7-8 Şubat'ta çalışmaya başladık 2 ayda tamamlamayı öngördük. Meclis Başkanlığı'na teslim edip hemen komisyonlarda, Genel Kurul'da görüşülsün diye. Tam biz bunu yarıladık, 10 mart günü, '14 Haziran'daki seçimleri 35 gün öne alıyorum' dedi Cumhurbaşkanı. 35 gün öne almak için hiçbir gerekçe yoktu. 35 gün, can kurtarmak için çok önemliydi. Deprem yaralarını sarmak için çok da önemliydi. Bütün kamuoyu deprem bölgesine yönelik çaba göstermesi gerekirken, harcama yapması gerekirken bütün kamuoyu seçimlere yönlendirildi ve biz yine ikinci ayında bunu kolektif olarak Meclis Başkanlığı'na sunduk, ilgili komisyonlara havale edildi. Ama Türkiye artık 6 Nisan'da seçim havasına girmişti. Tabii ki Genel Kurula' getirilemedi, komisyonlarda görüşülemedi. Ondan sonra zaten Meclis toplanmadı. Çünkü sahadaydı."

Kaboğlu konuşmasını, "Biz eğer bu kadar büyük kayıplar karşısında yine de böyle kısır siyasal çekişmelerle günlerimizi geçiriyorsak o zaman gelecek büyük depremlere şimdiden buyurun gelin bizi öldürün biçiminde davetiye çıkarıyoruz demektir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

