Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildiSAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
Afgan cinayetine ilişkin 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
SAKARYA - Sakarya
'nın Taraklı
ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Olay, Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi
Kızılsu mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu şüpheli Söğütlü- Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsünde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleriyle Geyve
Adliyesine sevk edildi.
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