Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi

24.04.2022 13:21
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi

TÜRKİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderildi. Böylelikle 681 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş oldu.

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si daha işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi. 3'üncü charter seferler ile ülkelerine gönderilen düzensiz göçmenlerden 681'i sınır dışı edilmiş oldu.

Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi
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İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afganistan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afgan kaçaklar, 3'üncü charter sefer ile ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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