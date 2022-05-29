Afgan-Türk Maarif okullarında mezuniyet töreni yapıldı

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Celalabad Erkek Lisesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Celalabad'daki bir salonda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Nangarhar Eğitim Müdürü Mevlevi Müftü Habib Hazret Hakkani, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TMV Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi Koordinatörü Zühtü Çal ile öğrenci ve veliler katıldı.

Törende, okuldan mezun olan 47 öğrenci kep attı ve ülkelerine faydalı bir birey olmak için eğitimlerine devam edeceklerini ifade etti.

Büyükelçi Erginay, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri kutlayarak "Çok güzel bir eğitim gördüklerini biliyoruz, inanıyoruz. Türkiye'de bizler nasıl bir eğitim görüyorsak, hangi eğitim sürecinden geçiyorsak sizler de TMV sayesinde Afganistan'da bu eğitimi gördünüz ve başarıyla mezun oluyorsunuz." dedi.

Öğrencilere gelecekteki eğitim hayatları için başarı dileyen Erginay, şunları kaydetti:

"İnşallah eğitimlerinize istediğiniz şekilde devam etme imkanınız olur tercih edenleriniz için. Netice itibarıyla önemli olan, sizin memleketinize, Afganistan'a hayırlı birer evlat olarak hizmet etmeniz, hizmet etmeye devam etmenizdir. ve aynı zamanda Türkiye-Afganistan ilişkilerinde hepinizin birer büyükelçi rolü, birer köprü vazifesi görmenizdir."

Erginay, TMV'nin yetiştirdiği öğrencilerin Afganistan'ın geleceğinde önemli bir rolü olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Nangarhar Eğitim Müdürü Hakkani de şehirde birçok okulun ciddi eksiklikleri olduğunu belirterek bu alandaki sorunları çözmek için çalışacaklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Hakkani, Türkiye ve kurumlarının Afganistan'a yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben de 49 ülkede eğitim faaliyeti sürdüren vakfın Afganistan'ın 8 vilayetinde eğitim kurumları aracılığıyla 6 binden fazla Afgan çocuk ve gencini geleceğe hazırladığını belirtti.

TMV'nin Afganistan'da eğitim faaliyetleri yürüten en büyük uluslararası kurum olduğunu kaydeden Türkben, "Geçen sene mezun verdiğimiz 380 öğrencimizi Türkiye'de üniversite okumaları için yönlendirmiştik, bu sene de inşallah 400'den fazla öğrencimize Türkiye'de üniversite okumaları noktasında hür türlü desteği vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Büyük tasavvuf şairi Mevlana'nın iki ülke arasında önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Türkben, "Bizler Anadolu'nun kadim irfan geleneğinden ilham alarak insanlığın ortak birikimini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle de Afganistan'ın bizim Türkiye açısından, ülkemiz açısından ayrı bir önemi var. Çünkü bu topraklardan ülkemize gelmiş olan Mevlana Celaleddin-i Muhammed Belhi'ye karşı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye karşı ayrı bir vefa borcumuz var. ve yavrularımızı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gösterdiği ufuk ve vizyon doğrultusunda yetiştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Şiirler ve ilahilerle devam eden tören, 47 öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.