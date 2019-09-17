Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.


Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Cumhurbaşkanı Gani'nin konuşmasına başlayacağı sırada infilak ettirilen bombanın en az 30 kişinin yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:45 
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