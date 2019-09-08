Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: "Herhangi iyi veya kötü sonucun ABD'yi de etkileyeceğine...
Son Dakika Politika Haber

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: "Herhangi iyi veya kötü sonucun ABD'yi de etkileyeceğine...

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına ilişkin, "Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan'ı değil, ABD'yi de etkileyeceğine eminiz" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü:

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına ilişkin, "Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan'ı değil, ABD'yi de etkileyeceğine eminiz" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile bugün yapılması planlanan barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurmasının ardından Afganistan'dan açıklama geldi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Siddiki, bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı. Siddıki, "Afgan hükümeti barış için çok çaba gösterdi. Afgan halkı ve Afgan hükümeti kayıtsız şartsız, iktidarın Afgan hükümetinin elinde olduğu, Taliban'ın daha fazla Afgan halkını katletmemesiyle şartıyla barıştan yanadır. Ama Taliban sivil halkı katlederek barıştan yana olmadığını gösteriyor" dedi.


Afgan hükümetinin ABD ve müttefik ülkelere barış için gösterdikleri çabalardan dolayı minnettar olduğunu söyleyen Siddiki, Afganistan'ın bu ülkelerle çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Siddiki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Taliban ile barış görüşmelerini iptal etmesine ilişkin, "Barış anlaşması ve görüşmeler şimdilik durdurulmuş. Ama herhangi iyi veya kötü sonucun sadece Afganistan'ı değil, ABD'yi de etkileyeceğine eminiz" dedi.


Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pazar günü Maryland eyaletindeki Camp David'de önemli Taliban liderleriyle ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile gizli bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını belirterek, "Bu gece ABD'ye geliyorlardı. Maalesef, Taliban yanlış bir koz elde etmek amacıyla Kabil'de askerlerimizden birini ve diğer 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı üstlendi. Toplantıyı ve barış görüşmelerini hemen iptal ettim" açıklamasını yapmıştı. - KABİL

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler MSB'den müşterek kara devriyesi ile ilgili basın açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: "Herhangi iyi veya kötü sonucun ABD'yi de etkileyeceğine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]