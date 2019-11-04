Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
Son Dakika Güncel Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

6 saat önce

Afganistan'da ele geçirilen 28 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.

Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi, System.String[]

Afganistan'da ele geçirilen 28 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.

Afganistan'ın Bağlan vilayetinde Emniyet Müdürü Wais Ahmad Samimi, eyaletin başkenti Puli Humri kentinde ele geçirilen 15 ton uyuşturucunun yakılarak imha edildiğini açıkladı.

Ayrıca güneydeki Helmand eyaletinin başkenti Leşkergah'da da polis tarafından ele geçirilen 13 ton uyuşturucunun imha edildiği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 28 ton uyuşturucunun narkotik polislerinin ve diğer güvenlik birimlerinin son bir yılda gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında ele geçirildiği belirtildi.

(İHA)

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: FETÖ'nün medya davasında Mehmet Altan'ın beraatine Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar verildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:38:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 28 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]