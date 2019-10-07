Son Dakika Haberleri: Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

21 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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