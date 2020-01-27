Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Reuters ajansı, Afganistan bir yolcu uçağının düştüğünü yazdı.

Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü, System.String[]

Reuters ajansı, Afganistan devlet havayollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü yazdı.

Ajans, Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri'nin "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" açıklamasını geçti.

Nuri, uçağın teknik sorun nedeniyle alev aldığı ve ardından düştüğünü söyledi.

Bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

Öte yandan Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladı.

Uçağın düştü bölge Taliban kontrolünde.

Ayrıntılar geliyor...

Afganistan, Reuters, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:40 
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