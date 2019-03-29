Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Fetö'ye Ait Bir Okul Daha Tmv'ye Devrediliyor

Afganistan'da Fetö'ye Ait Bir Okul Daha Tmv'ye Devrediliyor

1 saat önce

Afganistan'da güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Celalabad'daki erkek lisesinde yönetimi devralma işlemlerine başladı.

Afganistan'da Fetö'ye Ait Bir Okul Daha Tmv'ye Devrediliyor, System.String[]
Afganistan'da güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Celalabad'daki erkek lisesinde yönetimi devralma işlemlerine başladı.

FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okula girerek devir işlemlerini başlattı.

Afgan yetkililer, söz konusu okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

Bu okulla beraber Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 7'si TMV'ye devredilecek.

TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, devir sürecinde atılan bu somut adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:36 Kaynak: AA

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