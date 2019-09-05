Son Dakika Haberleri: Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü
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Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü

3 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda siviller öldü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Celalabad'ın 4. Polis bölgesinde düzenlediği operasyonda 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Hogyani, sivillerin kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı öldürüldüğünün araştırıldığını belirtti.

Ölen sivillerin yakınları Nangarhar Valiliği önünde protesto düzenledi.

Afganistan, Celalabat, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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