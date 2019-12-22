Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani - Son Dakika

Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

6 saat önce

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçildiğini duyurdu.

Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani, System.String[]

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani'nin yeniden cumhurbaşkanlığına seçildiğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Hava Alem Nuristani, düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıkladı.

Nuristani, Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah'ın ikinci sırada olduğunu söyleyen Nuristani, üçüncü sırada ise Gulbeddin Hikmetyar'ın bulunduğunu ifade etti.

Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.

Adayların itiraz ve şikayetlerini sunabileceğini ifade eden Nuristani, seçime ilişkin kesin sonuçların ise itiraz ve şikayet başvuruları değerlendirildikten sonra açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eşref Gani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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