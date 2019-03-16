Afganistan'da Patlama: 4 Ölü
17 dakika önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argandab'daki bir bahçeye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişinin öldüğünü söyledi.
Hayatını kaybedenlerden birinin Kandahar Asayiş ve Güvenlik Komutanı Hacı Zumarai olduğunu ifade eden Han, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:00 Kaynak: AA
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