Afganistan'da pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü - Son Dakika

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

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