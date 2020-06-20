Afganistan'da Taliban ile çatışmada 2 komutan öldü

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Zuvak, çatışmada ayrıca militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Çatışmada 205. Meyvand Kolordu Komutanlığında görev yapan 2 komutanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 3 askerin de yaralandığını belirtti.

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