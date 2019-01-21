Afganistan'da Taliban Saldırısı: 12 Ölü
51 dakika önce
Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse yönelik bomba yüklü araç saldırısında 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan
'da Taliban'ın askeri üsse yönelik bomba yüklü araç saldırısında 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban Vardak eyaletinde askeri üsse bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Afgan yetkililer, saldırıda 12 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 28 güvenlik gücünün ise yaralandığını duyurdu. - KABİL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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