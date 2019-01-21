Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Saldırısı: 12 Ölü

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 12 Ölü

51 dakika önce

Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse yönelik bomba yüklü araç saldırısında 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban Saldırısı: 12 Ölü, System.String[]
Afganistan'da Taliban'ın askeri üsse yönelik bomba yüklü araç saldırısında 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban Vardak eyaletinde askeri üsse bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Afgan yetkililer, saldırıda 12 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, 28 güvenlik gücünün ise yaralandığını duyurdu. - KABİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Afganistan, 3. Sayfa
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