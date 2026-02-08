Afganistan'da Trafik Kazası: 15 Ölü

Afganistan'ın Badakistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.
Tolonews'in haberine göre Bharak-Arghanwah yolunda seyreden araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği aileden sadece tek bir çocuğun hayatta kaldığını belirtti.
Ölenlerin 6'sının çocuk, 5'inin kadın, 4'ünün erkek olduğu bildirildi.
