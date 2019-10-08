Son Dakika Haberleri: Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da üniversite sınıfında bombalı saldırı: 19 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait sınıfa yerleştirilen bombanın, öğrencilerin eğitim gördüğü sırada patlatıldığı belirtildi.

Saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Gazne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:16 Kaynak: AA
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