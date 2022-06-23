Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor

Afganistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri devam ediyor.

Deprem nedeniyle en fazla insanın öldüğü ve hasarın oluştuğu Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde her köyde onlarca mezar açıldı.

Enkaz altından çıkarılan cesetler, önce cenaze töreni için Giyan Merkez Camii'ne getiriliyor.

Cami avlusuna getirilen cenazelerin yüzleri halkın vedalaşması için açılıyor. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende namazın kılınmasının ardından cenazeler, defin için köylere dağıtılıyor.

"Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk"

Giyan Merkez Camii İmamı Mevlevi Abdülvehhab Zaif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.

Zaif, "Dünden bu yana en az 60 defa toplu cenaze namazı kıldırdım. Halen enkaz altında olan cesetler var ve getirilmeye devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk, sonra da kadınlar. Erkeklerin sayısı az." dedi.

Uluslararası topluma yardım çağrısı yapan Zaif, "Deprem sonrası kimsenin yiyecek gıdası kalmadı. Acil gıda, çadır ve battaniye ihtiyacımız bulunuyor." diye konuştu.