Afganistan'daki savaşta 14 yılda 26 bin çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı

Savaşın uzun yıllardır hüküm sürdüğü Afganistan'da her gün ortalama 5 çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı tespit edildi.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), Birleşmiş Milletler verilerine göre 2005-2019 yılları arasında Afganistan'daki savaşta en az 26 bin 25 çocuğun yaşamını yitirdiğini ya da yaralandığını açıkladı.

Yardım kuruluşu, Afganistan'a ekonomik yardım sağlayan ülkeleri, çocukların geleceğini korumaya çağırdı.

Afganistan'da tıkanan barış görüşmelerinin ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından şiddet bir kez daha yükselişe geçmişti.

2019'da 874 çocuk öldürüldü

Save the Children'a göre Afganistan çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer alıyor.

Kuruluşun raporuna göre 2019 yılında dünya genelinde savaşlarda ölen ve yaralanan çocukların sayısında büyük bir artış yaşandı. Raporda, 2019'da 874 Afgan çocuğun öldürüldüğü, 2 bin 275 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl öldürülen çocukların üçte ikisi erkek çocuklardı. Çocukların çoğu "sahadaki çatışmalar sırasında ya da bombalı araçlarla yapılan saldırılarla" öldürüldü.

Rapora göre, ABD birliklerince destelenen Afgan hükümetiyle Taliban arasındaki çatışmalarda okullar da sık sık hedef alınıyor. Save the Children, 2017-2019 yılları arasında okullara 300'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yardım kuruluşunun Afganistan'daki yöneticisi Chris Nyamandi, "Çocuğunuzun bugün intihar saldırısı ya da hava saldırısında yaşamını yitirebileceğine yönelik sürekli bir korkuyla yaşadığınızı düşünün. Bu, on binlerce Afgan ebeveynin hayatındaki acı gerçek" dedi.

Bu hafta başında toplanacak olan 2020 Afganistan Konferansı, Afganistan'ın bağışçı ülkelerini İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya getirecek. Save the Children, toplanacak ülkelere Afgan çocukların geleceğinin koruyucusu olma çağrısını yaptı.

Bitmeyen savaş

Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş, on binlerce sivilin yaşamını yitirmesine neden oldu.

ABD, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide üyelerini Taliban'ın sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

O süreçte Taliban iktidardan indirilmiş olsa da yeniden toparlandı ve şu anda ABD işgali öncesinde olduğundan daha fazla alanı kontrol altında tutuyor.

ABD ve Taliban arasında müzakereler uzun süredir devam ediyor. Donald Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyasında Afganistan savaşını sonlandırmayı vadetmişti.

Taliban, ABD askerlerinin çekilmesi için bir takvim açıklanmadan Afgan hükümetiyle resmi müzakerelere başlamayı reddediyordu.

Yıl başından bu yana Taliban'la müzakereler sürüyor. Bu kapsamda yine yıl başından bu yana ülkedeki ABD askerleri parça parça eve geri gönderiliyor.

Ancak Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin tıkanmasının ardından Taliban'ın saldırıları yoğunlaştı ve şiddet yeniden tırmanışa geçti.

Pentagon'daki üst düzey yetkili ve generaller, daha önce de barış görüşmeleri yapıldığını fakat yürümediğini söyleyerek uyarıda bulunuyor.

Afganistan'da Taliban ile varılacak anlaşmanın içeriği ne olursa olsun, örgütün dayattığı yaşam tarzının geri dönmesinden, hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından endişe edenler de var.