Üye Girişi
Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek - Son Dakika

Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek

02.02.2022 18:58
Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terk edilen hayvanları Kanada'ya götürürken Ankara'ya zorunlu iniş yapan uçak bulunan 304 kedi ve köpeğin bakımını Adana'nın Karataş ilçesinden başkente giden 8 hayvansever gerçekleştirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terk edilen hayvanları Kanada'ya götürürken Ankara'ya zorunlu iniş yapan uçak bulunan 304 kedi ve köpeğin bakımını Adana'nın Karataş ilçesinden başkente giden 8 hayvansever gerçekleştirdi.

ABD merkezli hayvanseverlerin oluşturduğu bir dernek, Kabil'de terk edilmiş 304 kedi ve köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kargo uçağıyla Kabil'e giden ve hayvanları alan ekip, Kanada'ya dönmek için uçakla havalandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki ekip, durumu Adana'nın Karataş ilçesindeki hayvansever Devran Naz'a bildirdi. Bunun üzerine Naz, beraberindeki 4 veteriner ve 3 gönüllüyle Ankara'ya gitti.

Naz ve ekibi, Ankara Valiliğinden alınan izinle uçaktaki hayvanların bakımını yaptı, mama desteğinde bulundu.

Gerekli bakım ve desteğin ardından uçak, Kanada'ya gitmek için havalandı.

Hayvansever Naz, gazetecilere, uçaktaki hayvanların tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Hayvanların zor bir yolculuk yaptığını aktaran Naz, "Uçağa biner binmez hemen çalışmaya başladık. Hayvanların bakım, tedavileri yapıldı, yemekleri verildi. Önemli olan şu; Adana Karataş'tan kalkıp birlik ve beraberlik içerisinde bu operasyona dahil olmak. Bu gurur verici bir şey. Gerçekten tarihe geçecek operasyona imza attık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Afganistan, Karataş, Ankara, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:54 CHP'li belediye çalışanlarına hac için ücretli izin hakkı tanıdı!
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement