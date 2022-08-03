Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban ile DEAŞ çatıştı - Son Dakika
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban ile DEAŞ çatıştı

03.08.2022 22:39
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları ile terör örgütü DEAŞ/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban mensupları ile terör örgütü DEAŞ/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Kart-e Sahi bölgesinde öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.

Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir DEAŞ hücresine operasyon düzenlendiğini, 4 DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.

Söz konusu hücre evinde DEAŞ teröristlerinin, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.

DEAŞ'ın saldırıları artış gösteriyor

Afganistan'da Ağustos 2021'de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda DEAŞ/H'nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.

Taliban sonrası ülke genelinde 100'den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü bölge El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü bölge
Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban ile DEAŞ çatıştı - Son Dakika

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