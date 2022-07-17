Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor

17.07.2022 18:24
Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti üzümleri ve narlarıyla ünlüydü ancak bu meyvelerin üretimi yıllar süren kuraklıktan kötü şekilde etkilendi.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti üzümleri ve narlarıyla ünlüydü ancak bu meyvelerin üretimi yıllar süren kuraklıktan kötü şekilde etkilendi. Vilayette akut su sıkıntısını hafifletme çabaları kapsamında üç yeni baraj inşa ediliyor.

KANDAHAR, 17 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yıllar süren kuraklığın sonucu olan ve yerel tarımsal üretimi kötü şekilde etkileyen akut su sıkıntısını hafifletmek için üç yeni baraj inşa ediliyor. Vilayetin dini lideri Molla Abdül Khaleq, yeni barajların vilayetin Şah Vali Kot ve Sipin Boldak ilçelerinde yer aldığını söyledi. Khaleq'in verdiği bilgiye göre Sipin Boldak ilçesindeki baraj 2,3 milyon metreküp su tutması için tasarlandı ve inşaatı 35 milyon afganiye (yaklaşık 400.000 ABD doları) mal olacak. Diğer iki baraj da Şah Vali Kot ilçesinin Manda Kanda ve Lawal Şah Vali Kot bölgelerinde bulunuyor. Khaleq, "Manda Kanda'da inşa edilecek barajın kapasitesi 1,7 milyon metreküp ve maliyeti de 50 milyon afgani olacak" dedi. Kısa süre önce Xinhua'ya konuşan Khaleq, "Taliban'ın dini lideri Molla Hibetullah Ahundzade beni Şah Vali Kot ve Sipin Boldak ilçelerinde üç tane baraj inşa etmekle görevlendirdi" diye ekledi.

Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki yeni baraj inşaatının şantiyesi, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Kandahar vilayeti üzümleri ve narlarıyla biliniyordu ancak bu meyvelerin üretimi yıllar süren kuraklıktan kötü şekilde etkilendi. Yerel çiftçiler bahçelerini ve tarım arazilerini sulamak için kuyular kazdı fakat çok sayıda kuyu açmak taban suyunun daha da azalmasına sebebiyet vererek daha çok probleme neden oldu. Üç yeni baraj, Afganistan'ın güneyindeki en büyük şehir olan Kandahar'a su sağlayan Dahla Barajı'nı besleyen tek kaynak olan Arghandab Nehri dışında dağlık bölgede bulunan başka bir nehrin üzerine inşa ediliyor. Dahla Barajı'nda şu anda çok az su var ve Arghandab Nehri'ndeki su seviyesi ise kıyısındaki tarım arazilerini bile sulayamayacak kadar düştü. İnşaatların ne zaman tamamlanacağı bilgisini paylaşmayan Khaleq'e göre, yeni barajların iki milyon akreden (yaklaşık 810.000 hektar) fazla tarım arazisini sulama kapsamına alması planlanıyor. Çiftçi Muhammed Şerif, "Barajların tamamlanmasıyla birlikte Kandahar'daki su kıtlığı problemi sona erecek ve ben kişisel olarak bu hayati projeleri destekliyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2) Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2) FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU FLORYA SAHİLİ'NE AKAN ATIK SU İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SONRASI DURDURULDU
Kaynak: Xinhua

Afganistan, Kandahar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:30 Kız kardeşini tabancayla öldürüp dedikoduyu bahane etti!
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
17:19 Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 18:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement