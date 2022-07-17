Afganistan'ın Güneyinde Su Sıkıntısını Azaltmak İçin Yeni Barajlar İnşa Ediliyor

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayeti üzümleri ve narlarıyla ünlüydü ancak bu meyvelerin üretimi yıllar süren kuraklıktan kötü şekilde etkilendi. Vilayette akut su sıkıntısını hafifletme çabaları kapsamında üç yeni baraj inşa ediliyor.

KANDAHAR, 17 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde yıllar süren kuraklığın sonucu olan ve yerel tarımsal üretimi kötü şekilde etkileyen akut su sıkıntısını hafifletmek için üç yeni baraj inşa ediliyor. Vilayetin dini lideri Molla Abdül Khaleq, yeni barajların vilayetin Şah Vali Kot ve Sipin Boldak ilçelerinde yer aldığını söyledi. Khaleq'in verdiği bilgiye göre Sipin Boldak ilçesindeki baraj 2,3 milyon metreküp su tutması için tasarlandı ve inşaatı 35 milyon afganiye (yaklaşık 400.000 ABD doları) mal olacak. Diğer iki baraj da Şah Vali Kot ilçesinin Manda Kanda ve Lawal Şah Vali Kot bölgelerinde bulunuyor. Khaleq, "Manda Kanda'da inşa edilecek barajın kapasitesi 1,7 milyon metreküp ve maliyeti de 50 milyon afgani olacak" dedi. Kısa süre önce Xinhua'ya konuşan Khaleq, "Taliban'ın dini lideri Molla Hibetullah Ahundzade beni Şah Vali Kot ve Sipin Boldak ilçelerinde üç tane baraj inşa etmekle görevlendirdi" diye ekledi.

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki yeni baraj inşaatının şantiyesi, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Arghand/Xinhua)

Kandahar vilayeti üzümleri ve narlarıyla biliniyordu ancak bu meyvelerin üretimi yıllar süren kuraklıktan kötü şekilde etkilendi. Yerel çiftçiler bahçelerini ve tarım arazilerini sulamak için kuyular kazdı fakat çok sayıda kuyu açmak taban suyunun daha da azalmasına sebebiyet vererek daha çok probleme neden oldu. Üç yeni baraj, Afganistan'ın güneyindeki en büyük şehir olan Kandahar'a su sağlayan Dahla Barajı'nı besleyen tek kaynak olan Arghandab Nehri dışında dağlık bölgede bulunan başka bir nehrin üzerine inşa ediliyor. Dahla Barajı'nda şu anda çok az su var ve Arghandab Nehri'ndeki su seviyesi ise kıyısındaki tarım arazilerini bile sulayamayacak kadar düştü. İnşaatların ne zaman tamamlanacağı bilgisini paylaşmayan Khaleq'e göre, yeni barajların iki milyon akreden (yaklaşık 810.000 hektar) fazla tarım arazisini sulama kapsamına alması planlanıyor. Çiftçi Muhammed Şerif, "Barajların tamamlanmasıyla birlikte Kandahar'daki su kıtlığı problemi sona erecek ve ben kişisel olarak bu hayati projeleri destekliyorum" dedi.