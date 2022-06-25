Türkiye genelindeki çeşitli illerde yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 590 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İstanbul İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi. Burada sınır dışı işlemleri tamamlanan 150 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen otobüslerle İstanbul Havalimanına getirildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler havalanan uçakla sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Afganistan, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Afganistan uyruklu 150 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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