Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin "Sultan Baybars" rolü taktir topladı - Son Dakika

Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin "Sultan Baybars" rolü taktir topladı

06.01.2021 10:07
Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin

Afganistan'da 4 yıl tıp fakültesi okuduktan sonra Türkiye'ye gelerek tıp eğitimine buradan devam eden Afganistanlı Sultan Sancar Gunesh, Türk İslam tarihinde büyük öneme sahip olan Memlük Devletinin Sultanı Sultan Baybars'ı "Sultan Baybars" filminde canlandırdı.

Afganistan'da 4 yıl tıp fakültesi okuduktan sonra Türkiye'ye gelerek tıp eğitimine buradan devam eden Afganistanlı Sultan Sancar Gunesh, Türk İslam tarihinde büyük öneme sahip olan Memlük Devletinin Sultanı Sultan Baybars'ı "Sultan Baybars" filminde canlandırdı. İzleyici tarafından büyük takdir toplayan filmin fragmanı büyük ilgi gördü. Çekim çalışmaları devam eden film için yönetmen destek çağrısında bulundu.

Afganistan'da 4 yıllık tıp fakültesini bitiren ve aynı zamanda Türkiye sevdalısı olan Sultan Sancar, bir süre önce tıp fakültesine Türkiye'de devam etmek için İstanbul'a geldi. Burada yaşadığı süre zarfında Türk İslam tarihi kahramanlarına olan ilgisinden dolayı bir film çekmek ve rol almak isteyen Gunesh, yönetmen Begüm Atakan ile tanıştı. Yönetmen Atakan da Gunesh'in "Sultan Baybars" filmi projesini dinleyerek destek verme kararı aldı. Kararın ardından her iki isimde çekimler için bir an önce çalışmalara başladı. Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Memlük Devletinin Sultanı Sultan Baybars'ın hayatının anlatıldığı filimde Sultan Baybars'ı Sultan Sancar Gunesh, canlandırdı. İlk fragmanı çekilen filmin oyuncu kadrosu ise yakın arkadaş çevresinden oluşturuldu. Sultan Sancar Gunesh, "Sultan Baybars" rolüyle büyük taktir topladı. Film ekibi destek gelmesi durumunda filmin kısa süre içerisinde çekimlerinin tamamlanacağını belirtti.

" Onun Türk aşkı beni çok etkiledi"

Filmin karakteri olan Sultan Baybars Han'ın Türk- İslam tarihinde önemli bir isim olduğunu belirten filmin yönetmeni Begüm Atakan "Bu karakter bizim için önemi nedir. Çünkü İslam tarihinde İslamiyet'in Türk adının bittiği dönemde Sultan Baybars Han 17 yıllık hükümdarlığı boyunca Türklerin adını göklere çıkarma için birçok mücadele veriyor. Kendisi topraklarımızı korurken mücadele ederken hiçbir Türk toprağını kendi himayesine almıyor. Biz de bu karakteri işlemek istedik. Çekimlerimizi biz çok küçük ekiple yaptık. Bir gönül işiyle başladık. Onun Türk aşkı beni çok etkiledi. Ban geldiğinde böyle bir projem var dediğinde ban Sancar'a çok inandım. Profesyonel bir ticari iş olarak başladığımız için gönüllü olarak çektiğimiz bir iş oldu. Sancar baba geldiğinde Türkiye'yi çok sevdiğinden bahsetti. Garsonluktan oyunculuğa giden bir hikayesi var. Ban geldiğinde böyle bir karakter oynamak istiyorum dediğinde, tüm ekip arkadaşlarımla birlikte ticari kaygı duymadan işin nereye gideceğini bilmeden çekimlere başladık." dedi.

Filmin başrol oyuncu olan Sultan Sancar Gunesh ise " 4 sene önce Türkiye'ye geldim. Buraya okumaya geldim. İlk geldiğim zaman burada her şeyimi çaldırdım. 4 sene tıp okudum ama devam edemedim. Türkiye geldim. Tıp okumak istedim. 2 senem kalmıştı. Sokakta kaldım. Diriliş Ertuğrul'da çok küçük sahnelerde başladım. Küçüklükten beri oyunculuğu çok seviyordum." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin Sultan Baybars rolü taktir topladı
Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin Sultan Baybars rolü taktir topladı
Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin Sultan Baybars rolü taktir topladı
Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin Sultan Baybars rolü taktir topladı
Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin Sultan Baybars rolü taktir topladı

Tıp Fakültesi, Türkiye, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistanlı tıp fakültesi öğrencisinin 'Sultan Baybars' rolü taktir topladı - Son Dakika


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