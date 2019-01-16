Afişte Edirne Yerine "Adrianoupolis" Yazılması

Edirneli pazarcılar, komşu ülkeler Bulgaristan
ve Yunanistan
'dan gelen turistlerin kente gelmesini olumsuz yönde etkileyecek tartışmaların sona ermesini istediklerini belirtti.
Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır, pazarcı esnafıyla birlikte 1. Murat Mahallesi'ndeki semt pazarında yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesince hazırlanan çok dilli yeni yıl kutlama afiş tartışmasının işlerini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü.
Edirne Belediyesi'nin kent turizmine katkı amacıyla Bulgarca ve Yunanca afişler hazırladığını dile getiren Hasır, "Edirne Belediyesi, yabancı turistlerin anlayacağı dilde hazırladığı broşür ve afişlerle Türk milletinin konukseverliğini ve samimiyetini yansıtmıştır. Edirne Belediyesi komşularımızın çoğunun daha kolay anlayabileceği, Edirne'nin kendi dillerinde karşılığı olan 'Odrin' ve 'Adrianoupolis' isimleriyle yeni yıl kutlama afişleri hazırladı. Bunda sıkıntılı bir durum yoktur." dedi.
Yabancı turistlere yönelik çalışmaların kent esnafının işlerini artırdığı belirten Hasır, şunları kaydetti:
"Bizler pazarcı esnafı olarak sıcak soğuk demeden çalışan insanlarız. Her koşulda halkımıza hizmet ederek ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Edirnemiz'de her kurum turizmin gelişmesi, esnafların kazancı artması ve kentin turizmden aldığı payın büyümesi için çalışıyor. Turistlerin anladığı dilde hitap edilmesi, onların daha çok gelmesine katkı sundu.
Yapılan çalışmalar sayesinde ticaretimiz arttı ve yüzümüz güldü. Edirne'nin tarihteki ve yabancı dillerdeki isimlerinin kullanılmasının kimseyi rahatsız etmemesi gerekmektedir. Günlük siyasi polemikler yaratarak kentimize zarar vermemeliyiz. Biz pazarcı esnafı olarak Edirne Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlara kentimize yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz."