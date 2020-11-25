Afjet Afyonspor: 4-1 - Son Dakika

Afjet Afyonspor: 4-1

25.11.2020 21:05
Afjet Afyonspor: 4-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx) - Semih (xx), Anıl (xx), Okan (xx), Mehmet (xxx), Tarık (xx) (Dk.46 Gökhan xx), Hamza (xx), Sedat (xxx) (Dk.59 Dibba x), Erkan (xxx) (Dk. 45 Kosecki xx), Volkan (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx) - Semih (xx), Anıl (xx), Okan (xx), Mehmet (xxx), Tarık (xx) (Dk.46 Gökhan xx), Hamza (xx), Sedat (xxx) (Dk.59 Dibba x), Erkan (xxx) (Dk. 45 Kosecki xx), Volkan (xx) (Dk.45 Emircan xxx), Samed (xx) (Dk. 45 Yunus xx)AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan (xx) - Veli (xx), Emre (xx), Seyfettin (xx), Nazmi (xx), Ferhan (xx), Yusuf (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx) (Dk.86 Yavuz), Onur (xx) (Dk.67 Veysel x), Görkem (xx) (Dk.81 Mert), Bora (xxx) (Dk.67 Cihan x)GOLLER: Dk.15 Erkan, Dk.39 Sedat, Dk.59 Mehmet  Dk.76 Emircan (Adana Demirspor) - Dk.45+1 Bora (Afjet Afyonspor)KIRMIZI KART: Dk.63 Veli (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Yusuf, Seyfettin, Mehmet Doğan, Nazmi (Afjet Afyonspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

15'inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor'da topun başına gelen Erkan'ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.36'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanatta topla buluşan Mehmet topu içeri ortaladı. Samet'in kafa vuruşuyla top dışarı çıktı.39'uncu dakikada Adana Demirspor'da Erkan'ın pasıyla buluşan Sedat, kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-0.45+1'inci dakikada Afjet Afyonspor'da topla buluşan Bora düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.59'uncu dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Mehmet Uslu düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.76'ncı dakikada Adana Demirspor'da Kosecki'nin ortasıyla buluşan Emircan, kontrollü vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

Müsabakayı Adana Demirspor 4-1'lik skorla kazandı.


Afjet Afyonspor: 4-1
Afjet Afyonspor: 4-1
Afjet Afyonspor: 4-1
Afjet Afyonspor: 4-1
Afjet Afyonspor: 4-1

Adana Demirspor, Mehmet Doğan, Bora Füzesi, Ocak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afjet Afyonspor: 4-1 - Son Dakika Spor


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