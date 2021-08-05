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Afrika Birliği, üye ülkelere Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor - Son Dakika

Afrika Birliği, üye ülkelere Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor

05.08.2021 12:58
Afrika Birliği, üye ülkelere Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor, System.String[]

Afrika Birliği, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'dan sipariş verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlıyor.

Afrika Birliği, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'dan sipariş verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Afrika Aşı Edinme Vakfının (AVAT) satın aldığı aşıların, Afrika Birliği üye ülkelerine aylık gönderimlerinin bugün başladığını duyurdu.

Vakfın 28 Mart'ta tek dozluk Johnson & Johnson aşıları için 180 milyonu opsiyonlu, toplam 400 milyon doz aşı için anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

İlk sevkiyatın bugün çok sayıda üye ülkeye varacağı ve bu ay toplam 6,4 milyon doz aşının ulaşacağı belirtilen açıklamada, aralık sonuna kadar 50 milyon doz aşının gönderilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların kısmi olarak Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'daki tesisinde üretildiğine de işaret edildi.

Aşıların çoğunluğunu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla elde eden Afrika ülkelerine bugüne dek 103,5 milyon doz aşı ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 6,9 milyonu geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 bini aştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği, üye ülkelere Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor - Son Dakika


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