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Afrika Birliği Zirvesi yoğun gündemle başladı - Son Dakika

Afrika Birliği Zirvesi yoğun gündemle başladı

02.02.2022 11:21
Afrika Birliği Zirvesi yoğun gündemle başladı

Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi başladı.

Afrika ülkeleri liderleri tarafından kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi başladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında üye ülke dışişleri bakanlarının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat'a kadar sürecek.

Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail'in Birliğe gözlemci üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak.

Güney Afrika ve Cezayir'in söz konusu üyeliğin iptali için oylama yapılmasını istemesi bekleniyor.

Dönem başkanlığı Senegal'e geçecek

Zirvede, her yıl bir ülkenin üstlendiği dönem başkanlığı görevi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçecek.

Kamerun'daki Anglofon krizi, Mozambik'te terörle mücadele, Etiyopya'daki iç çatışma, Somali'de AfB misyonunun güvenliği yerel güçlere devretmesi, Batı Afrika'daki darbeler, iklim değişikliği ve kıtaya etkileri, Sudan ve Çad'daki geçiş dönemi ve kıtadaki gıda sorunu öne çıkan başlıklar arasında olacak.

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Togo Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Birliği Zirvesi yoğun gündemle başladı - Son Dakika


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