Afrika Boynuzu Güvenliği Paneli

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de Dönüşen Güvenlik Mimarisi: Sudan-Somali- Yemen Hattı" isimli çevrim içi panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş'ın yaptığı "Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de Dönüşen Güvenlik Mimarisi: Sudan-Somali-Yemen Hattı" isimli panelde araştırmacılar Dr. İbrahim Nassır, Umut Çağrı Sarı ve Abdulhakim Kalale konuşmacı olarak yer aldı.

Nassır, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Hartum'dan çekilirken birçok kayıp verdiğini aktararak HDK'nin Kuzey Darfur bölgesinde "iktidarını koruyarak" kendine ait bir söylem oturtmaya çalıştığını söyledi.

HDK'nin bu amaçla son zamanlarda diğer siyasi gruplarla ittifak kurma yoluyla "siyasi söylem" geliştirmek istediğine dikkati çeken Nassır, bunun HDK'nin yaptığı katliamlar nedeniyle etkili olmadığını belirtti.

Nassır, HDK'nin diğer amaç ve yöntemlerine değinerek özellikle son 2 gündür Sudan ordusunun SİHA'ları kullanarak HDK'ye zarar verdiğini kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Aralık'taki Türkiye ziyaretinin önemine değinen Nassır, Ankara'nın Sudan için "önemli ve güvenilir bir müttefik" olduğunu kaydetti.

Araştırmacı Sarı da, Burhan'ın ziyaretinin sıradan bir ikili temas olmadığını vurgulayarak bu ziyaretle Türkiye-Sudan ilişkilerinin stratejik bir düzleme taşınma noktasında büyük adım atıldığı tespitini yaptı.

Ziyaretin bölgesel dengeler açısından önemine de dikkati çeken Sarı, bu kapsamda Sudan'daki meselenin Türk halkı tarafından daha iyi kavrandığını dile getirdi.

Sarı, ayrıca Burhan'ın Türkiye ziyaretindeki açıklamalarıyla verdiği mesajları da değerlendirdi.

Araştırmacı Kalale ise İsrail'in Somaliland'ı ülke olarak tanıma kararının Tel Aviv yönetiminin Somali'nin siyasi kültürünü "kavrayamadığının" göstergesi olduğunu aktardı.

Bu durumun, İsrail'in yerel dinamikleri göz ardı ettiğine yönelik değerlendirmelere yol açtığını kaydeden Kalale, ülkede belirleyici rolün yerel kabilelere ait olduğunu söyledi.

Kalale, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 30 Aralık'taki Türkiye ziyaretinin ülkenin "yalnız olmadığını" gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Doğu Afrika'da bir süper güç olduğunu ve Somali'nin bölge güvenliği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.