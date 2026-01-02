Afrika Boynuzu Güvenliği Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Afrika Boynuzu Güvenliği Paneli

02.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SETA, Sudan-Somali-Yemen hattında güvenlik mimarisini tartışan çevrim içi panel düzenledi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de Dönüşen Güvenlik Mimarisi: Sudan-Somali- Yemen Hattı" isimli çevrim içi panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş'ın yaptığı "Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de Dönüşen Güvenlik Mimarisi: Sudan-Somali-Yemen Hattı" isimli panelde araştırmacılar Dr. İbrahim Nassır, Umut Çağrı Sarı ve Abdulhakim Kalale konuşmacı olarak yer aldı.

Nassır, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Hartum'dan çekilirken birçok kayıp verdiğini aktararak HDK'nin Kuzey Darfur bölgesinde "iktidarını koruyarak" kendine ait bir söylem oturtmaya çalıştığını söyledi.

HDK'nin bu amaçla son zamanlarda diğer siyasi gruplarla ittifak kurma yoluyla "siyasi söylem" geliştirmek istediğine dikkati çeken Nassır, bunun HDK'nin yaptığı katliamlar nedeniyle etkili olmadığını belirtti.

Nassır, HDK'nin diğer amaç ve yöntemlerine değinerek özellikle son 2 gündür Sudan ordusunun SİHA'ları kullanarak HDK'ye zarar verdiğini kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Aralık'taki Türkiye ziyaretinin önemine değinen Nassır, Ankara'nın Sudan için "önemli ve güvenilir bir müttefik" olduğunu kaydetti.

Araştırmacı Sarı da, Burhan'ın ziyaretinin sıradan bir ikili temas olmadığını vurgulayarak bu ziyaretle Türkiye-Sudan ilişkilerinin stratejik bir düzleme taşınma noktasında büyük adım atıldığı tespitini yaptı.

Ziyaretin bölgesel dengeler açısından önemine de dikkati çeken Sarı, bu kapsamda Sudan'daki meselenin Türk halkı tarafından daha iyi kavrandığını dile getirdi.

Sarı, ayrıca Burhan'ın Türkiye ziyaretindeki açıklamalarıyla verdiği mesajları da değerlendirdi.

Araştırmacı Kalale ise İsrail'in Somaliland'ı ülke olarak tanıma kararının Tel Aviv yönetiminin Somali'nin siyasi kültürünü "kavrayamadığının" göstergesi olduğunu aktardı.

Bu durumun, İsrail'in yerel dinamikleri göz ardı ettiğine yönelik değerlendirmelere yol açtığını kaydeden Kalale, ülkede belirleyici rolün yerel kabilelere ait olduğunu söyledi.

Kalale, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 30 Aralık'taki Türkiye ziyaretinin ülkenin "yalnız olmadığını" gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin Afrika Boynuzu ve Doğu Afrika'da bir süper güç olduğunu ve Somali'nin bölge güvenliği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Somali, Afrika, Yemen, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika Boynuzu Güvenliği Paneli - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:08:23. #7.11#
SON DAKİKA: Afrika Boynuzu Güvenliği Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.