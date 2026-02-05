Afrika'da 600 Milyon İnsan Elektriksiz Yaşıyor

Afrika kıtasında 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişemediği ve çok sayıda kişinin ise sağlıklı pişirme koşullarına sahip olmadığı bildirildi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, başkent Abuja'da devam eden 2026 Nijerya Uluslararası Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afrika'da 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi olmadığını ve çok sayıda kişinin temiz pişirme imkanlarından yoksun yaşadığını vurguladı.

GECF analizlerine göre Afrika'nın enerji tüketiminin 2050 yılına kadar en az üç katına çıkarılması gerektiğini belirten Mshelbila, bunun kıtanın enerji yoksulluğundan kurtulması için zorunlu olduğunu ifade etti.

Afrika'daki kişi başına enerji tüketiminin küresel ortalamanın yalnızca üçte biri seviyesinde olduğunu vurgulayan Mshelbila, bu dönüşümde doğal gazın kilit rol oynadığını söyledi.

Doğal gazın elektrik ve gübre üretimi yoluyla gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve sıvılaştırılmış petrol gazı sayesinde sağlıklı pişirme koşullarının yaygınlaştırılması açısından merkezi önemde olduğunu kaydeden Mshelbila, zirveye katılan paydaşlara uzun vadeli planlamalar yapma çağrısında bulunarak, Nijerya nüfusunun 25 yıl içinde 400 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Enerji talebindeki artışa da değinen Mshelbila, küresel birincil enerji talebinin 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 20 artmasının beklendiğini belirterek, bu talebin güvenli, uygun maliyetli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasının yüzyılın en büyük sınavlarından biri olduğunu dile getirdi.