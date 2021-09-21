Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 242 bini geçti - Son Dakika

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 242 bin 871 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 900'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 242 bin 871 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 518 bin 829'a yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.