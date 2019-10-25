"Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Ankara'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nde, Afrika'ya özgü saç örgülerinin tanıtıldığı atölye düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde başkentte düzenlenen "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi"ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın eşi Hatice Çetin Kıran'ın yanı sıra Afrikalı büyükelçi ve diplomatların eşleri katıldı.

Sönmez, atölyenin açılışında yaptığı konuşmasında, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetleri hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Başkentte Afrika'nın tanıtımında önemli rol oynayan Afrika kültür evinde zaman zaman çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Sönmez, "Afrika Kültüründe Saç Örgüsü Atölyesi" ile Afrika'ya özgü saç örgülerini Türk halkına tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Sönmez, "Afrika'da saç örgüsü, moda ve güzelliğin yanı sıra kültür ve tarihi yansıtıyor. Her örgünün farklı anlamları bulunuyor. Kıtada saç örgüsü, sosyal bir amaca da hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Atölyeye katılan diplomat eşleri de Afrika saç örgüsünün ülkelerinde temsil ettiği sosyal olguya ilişkin davetlileri bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından, kuaförler, bir Arnavut ve iki Türk davetliye Afrika'ya özgü saç örgüleri yaptı.

Davetliler ayrıca Afrika'ya özgü yerel kıyafetleri denedi.

Etkinlikte, Moritanya, Mali ve Senegal gibi bazı Afrika ülkelerine özgü nar çiçeğinden yapılmış içecek, davetlilere ikram edildi.