Afrika'nın En Büyük Hafızlık İcazet Merasimi Etiyopya'da Gerçekleştirildi

Afrika\'nın En Büyük Hafızlık İcazet Merasimi Etiyopya\'da Gerçekleştirildi
23.02.2026 17:29
Ramazan Ayında 700 Hafız İcazet Aldı

Etiyopya'da Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 700 öğrenci hafızlık belgelerini alarak büyük bir gurur yaşadı. Afrika'nın en büyük hafızlık icazet töreni olarak kayıtlara geçen program, Etiyopya'nın Kore şehrinde gerçekleştirildi.

Şehrin farklı bölgelerinden kortej oluşturarak icazet alanına yürüyen öğrenciler, ilahiler ve dualar eşliğinde kilometrelerce uzanan bir kalabalık oluşturdu. Şehir merkezinden başlayan yürüyüş, adeta bayram havasında geçti.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından organize edilen merasime halkın ilgisi yoğun oldu. Tören alanını dolduran binlerce kişi, hafızların sevincine ortak oldu.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka yaptığı konuşmada, Afrika'da uzun yıllardır yürütülen misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yıllarca sadece eleştirmekle yetindik. Ancak Anadolu insanı son 30 yıldır diğergamlık bilinciyle burada kardeşlerine sahip çıktı. Okullar, yetimhaneler, hastaneler inşa edildi. İşte bugün bunun meyvelerini görüyoruz."

"Bilal-i Habeşi'nin Yurdu Yeniden Öz Değerlerine Dönüyor"

Programda konuşan ilahiyatçı-yazar Ramazan Kayan ise Etiyopya'nın İslam tarihindeki önemine vurgu yaptı. Kayan, "Burası Bilal-i Habeşi'nin, Necaşi'nin yurdu. Medine'den önce İslam'la şereflenen bu güzel beldenin evlatlarının yeniden özlerine dönmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

700 Köyde Hatimle Teravih Kıldıracaklar

İcazet alan 700 hafızın Ramazan ayı boyunca imamı bulunmayan 700 köyde hatimle teravih namazı kıldırmak üzere görevlendirildiği açıklandı. Hafızların ilk maaşlarının Türk hayırseverler tarafından karşılandığı ve böylece görevlerine başladıkları bildirildi.

"Kur'an'ın Evrensel Mesajını Dünyaya Ulaştırmak İstiyoruz"

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman da yaptığı açıklamada dünya genelinde hafızlık sistemine önem verdiklerini belirterek, amaçlarının Kur'an'ın çağları aşan evrensel mesajını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Duman, "Zulmün ve adaletsizliğin arttığı bir çağda Kur'an'a hasret gönülleri, Kur'an bülbülleri olan bu kardeşlerimizle buluşturmayı arzuluyoruz" dedi.

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu anlamlı merasim, Etiyopya'da Kur'an hizmetlerinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, Türkiye'den uzanan hayır köprülerinin de somut bir örneğini oluşturdu.

Yerel Haberler, Etiyopya, Afrika, Son Dakika

