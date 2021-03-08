Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı
08.03.2021 16:31
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, şehadetinin 3. yılında anıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, şehadetinin 3. yılında anıldı.
Şehit Gökçe için Hatay'ın Payas ilçesinde Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulunda anma töreni düzenlendi.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı, okul idarecileri ve Şehidin ailesi katıldı.
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