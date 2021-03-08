Afrin şehidi Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, 3. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Payas Kaymakamı Polat Kara, Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız , İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı, okul idarecileri ve Şehidin ailesi katıldı.

Şehit Gökçe için Hatay 'ın Payas ilçesinde Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlkokulunda anma töreni düzenlendi.

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