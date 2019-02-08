Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlüt Okutuldu

Suriye
'nin Afrin
kırsalında yürütülen Zeytin
Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/ PKK
'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.
Şehidin baba ocağı olan Polateli
İlçesinin Yılanca Köyündeki mevlit törenine Kilis
Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi
, Musabeyli
Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma
Komutanı Hakan Başaklıgil, 2.Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay.Gazali Peltek, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar ile İl Müftüsü Abdurrahman Şahin
katıldı.
Şehidin yakınları, akrabaları, komşu köyler ve Kilis'ten çok sayıda vatandaşın katıldığı Mevlidi Şerifte Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu.
Vali Soytürk, daha sonra baba ocağında şehidin anne ve babasını ziyaret ederek bir süre görüştü ve onların taleplerini dinledi. - KİLİS