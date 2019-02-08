Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlüt Okutuldu

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlüt Okutuldu

1 saat önce

Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlüt Okutuldu, System.String[]
Suriye'nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD/ PKK'nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde mevlit töreni düzenlendi.

Şehidin baba ocağı olan Polateli İlçesinin Yılanca Köyündeki mevlit törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, 2.Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay.Gazali Peltek, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mahmut Kaçarlar ile İl Müftüsü Abdurrahman Şahin katıldı.

Şehidin yakınları, akrabaları, komşu köyler ve Kilis'ten çok sayıda vatandaşın katıldığı Mevlidi Şerifte Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duaların ardından şehidin ruhuna fatihalar okundu.

Vali Soytürk, daha sonra baba ocağında şehidin anne ve babasını ziyaret ederek bir süre görüştü ve onların taleplerini dinledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

Kilis, Piyade, Afrin, Yunus Emre Doğan, Yaşam
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