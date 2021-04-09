Afşin Belediye Başkanı Güven öğrencilerle lavanta dikti - Son Dakika

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Fen Lisesi öğrencileriyle 2 bin lavanta dikti.

Rabia Parkı'nda oluşturulan lavanta fotoğraf platosunda öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Güven, ilçede gerçekleştirilen lavanta faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, 100 bin lavantayı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Afşin'i lavanta ve aromatik bitki üretim merkezi halinde getirmek istediklerini belirten Güven, yoğun bir şekilde ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin stres atmaları ve doğayla iç içe olmaları için onları misafir ettiklerini kaydetti.

Güven, şöyle devam etti:

"Afşin'de lavanta maceramız 8 yıl önce başladı. Peyzaj için başlattığımız çalışmada şimdi çiftçilerimiz alternatif ürün olarak lavanta yetiştiriyor. 6 mahallemizde lavanta ekimi yapıldı. Bizim 380 dekarlık arazimizde lavanta üretimimiz devam ediyor. 2020 yılında 80 bin, 2021 yılında ise 100 bin lavantayı toprakla buluşturuyoruz. 2 mahallemizde de nisan ayı içerisinde dikim çalışmaları tamamlanacak. Lavantayı, Afşin çiftçisinin zirai anlamda önemli bir gelir elde edeceği alternatif ürün haline getirmeye çok yaklaştık. Lavanta üretimi yapan çiftçilerimizin ürünleri belediye olarak yağa dönüştürerek, satışlarında da yardımcı oluyoruz."