Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI maçı ertelendi - Son Dakika

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI maçı ertelendi

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımında 2 pozitif vakaya rastlanınca bugün oynanması planlanan Galatasaray HDI Sigorta maçı ileri bir tarihe ertelendiAXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı, ligin 4. haftasında bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecekti.

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI maçı ertelendi, System.String[]

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımında 2 pozitif vakaya rastlanınca bugün oynanması planlanan Galatasaray HDI Sigorta maçı ileri bir tarihe ertelendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı, ligin 4. haftasında bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecekti. Maçtan önce yapılan koronavirüs (Covid-19) testinde Afyon Belediye'de 2 pozitif vakaya rastlanınca Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "23 Eylül 2020 Çarşamba günü (bugün) Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda saat 16.00'da oynanması gereken Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI Sigorta, Axa Sigorta Efeler Ligi maçı, Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımındaki Covid-19 pozitif vakalar nedeniyle tehir edilmiştir" denildi.Öte yandan Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımındaki pozitif vakalardan birinin teknik heyette, diğerinin ise oyuncu olduğu, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Galatasaray, voleybol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI maçı ertelendi - Son Dakika Spor

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