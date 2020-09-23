Afyon Belediye Yüntaş Voleybol- Galatasaray HDI maçı ertelendi

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımında 2 pozitif vakaya rastlanınca bugün oynanması planlanan Galatasaray HDI Sigorta maçı ileri bir tarihe ertelendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı, ligin 4. haftasında bugün Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecekti. Maçtan önce yapılan koronavirüs (Covid-19) testinde Afyon Belediye'de 2 pozitif vakaya rastlanınca Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi.