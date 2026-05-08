Afyon\'da Burcu Köksal\'dan sonra Özgür Özel\'e bir şok daha

Afyonkarahisar’da siyasi gündem, CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişiyle hareketlendi. Şehirde günlerdir bu gelişme konuşulurken, belediye önünde toplanmalar başladı ve siyasi kulisler daha da hareket kazandı. Haberler.com Afyonkarahisar Temsilcisi Faruk Kılınç, sahadaki son durumu Melis Yaşar’a anlattı.

“AFYONKARAHİSAR HALKININ TEK KONUSU BURCU KÖKSAL”

Kentte son günlerde başka bir başlığın konuşulmadığını belirten Kılınç, “Afyonkarahisar halkının tek konusu Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçip geçmeme durumu oldu” ifadelerini kullandı. Şehirde siyasi belirsizlik nedeniyle yoğun bir gündem oluştuğunu söyledi.

“BİR KESİM HALA İNANMIYOR”

Geçiş iddialarına herkesin aynı şekilde yaklaşmadığını söyleyen Kılınç, “Afyonkarahisar’da bir kitle Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçtiğine inanmıyor” dedi. Sürecin henüz netleşmemesi nedeniyle kamuoyunda farklı yorumların yapıldığını aktardı.

“PARTİ İÇİ BASKI İDDİASI”

Burcu Köksal’ın kararının arka planına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, “Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş sebeplerinden biri, partililerin kendisi üzerindeki baskısı olabilir” ifadelerini kullandı. Parti içindeki süreçlerin bu kararda etkili olmuş olabileceği konuşuluyor.

“HALK İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA”

Kentte tepkilerin farklılaştığını belirten Kılınç, “Afyonkarahisar’da halk ikiye bölünmüş durumda” dedi. Bir kesimin karara tepki gösterdiğini, bir kesimin ise süreci doğal karşıladığını ifade etti.

“MECLİS ÜYELERİ İÇİN DE İDDİA VAR”

Sadece Burcu Köksal değil, belediye içindeki başka isimlerle ilgili de iddialar gündemde. Kılınç, “Belediye Meclis üyelerinden 7-8 kişilik bir grubun AK Parti’ye geçeceği söylentileri var” sözleriyle kulislerde konuşulan son bilgileri paylaştı.