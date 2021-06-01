Afyonda ev yangını korkuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen nedenle kerpiç evde yangın çıktı. Evin arka tarafında bulunan odunlukta başlayan yangın evin çatı kısmına sıçrayınca alevleri gören köy sakinleri yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Yangın sırasında evde olan Sebahattin Kaleli (57), alevler büyümeden evden çıkarıldı. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı yangına ilk müdahaleyi yapan köy sakinlerinin sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. - AFYONKARAHİSAR