Afyonkarahisar 4. Kitap Fuarı açıldı

Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da 4. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı açılışta, 200'e yakın yayınevi ile 100'ü aşkın yazarla 4. Kitap Fuarı'nın kapılarını araladığını söyledi.

Kentin kitap şehri olma konusunda iddialı olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar, şehir merkezinde 1971'de yapılan yetişkin ile çocuk bölümü, internet ve süreli yayınlar salonu ve Millet Kıraathanesinin yer aldığı bir kütüphaneye sahip. Burası 31 bin 753 üye ve 97 bin 532 kitap sayısıyla şehrimizde kitapseverlerimize hizmet veriyor. İl genelinde de 310 bin 329 kitap ile 57 bin 572 üye sayımız mevcut." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il protokolü, açılışını yaptığı fuardaki stantları inceledi.

Fuar, 10 gün açık kalacak.