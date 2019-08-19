Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
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Afyonkarahisar Barosu adli yıl açılış törenine katılacak

1 saat önce

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını söyledi.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de normalleşme sürecine girilmesi adına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in adli yıl açılış törenine baroları davet etmesini olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na 2 Eylül'deki törende söz hakkının verilmesini de bu normalleşme sürecinin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemine değinen Şahin, "Mayısta Türkiye'de Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandı, kitap olarak da basıldı, internet ortamında da vatandaşlarımızın kullanımında. Bu belge gerçekten son derece önemli bir reform belgesi." dedi.
Daha önceki yargı reformlarının, yargı mensuplarının mesleki konforlarını artırmayı hedeflendiğini ancak bu Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle avukat ile vatandaşlara daha adil ve hızlı bir yargı erişimi hakkı tanındığını vurgulayan Şahin, "2 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış töreni, yargının bu strateji belgesine sahip çıktığını deklare ettiği bir şey olacak. Bizim ilk iki aşamada yer aldığımız, katkı verdiğimiz programın aslında takip aşamasındaki en önemli ilk ayağını geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.
Şahin, Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını kaydetti.
Turgay Şahin, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:57 Kaynak: AA
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