Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

15.09.2022 14:51
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediyesi, Oryantiring Yarışması düzenledi.

Afyonkarahisar Belediyesi, Oryantiring Yarışması düzenledi.

AFDOS, ASGADER ve belediye işbirliğinde Veysel Eroğlu Sosyal Tesisi'nde düzenlenen yarışmaya 33 sporcu katılırken, çocuklar 1 kilometrelik parkurda 11 hedefe ulaşmak için mücadele etti.

"Oryantiring haritası olmayan park kalmasın" projesi kapsamında yapılan yarışmaya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mikail Taşkale, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği resim eğitmeni Zeynep Gürman ve çocukların aileleri katıldı.

Çocukların harita ve pusula yardımıyla zamana karşı hedefleri bulmak için ter döktüğü yarışma sonunda ödül töreni yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcımız Murat Öner, çocukların yön bulma, teknolojiden yeterli düzeyde faydalanma ve donanımlı, kendilerine özgüveni yüksek bireyler olması adına bu eğitimlerin verildiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi gıda ve erzak yardımlarını sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğü Yardım Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen program kapsamında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Dağıtım programı kapsamında mahalle muhtarlarına teslim edilen koliler vatandaşlara ekiplerin gözetimi altında veriliyor.

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Kaynak: AA

Veysel Eroğlu, Murat Öner, Karahisar, Taşkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

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